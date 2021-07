Wie wir heuer urlauben: "Die Welt ist plötzlich recht klein geworden"

Ob Wanderurlaub in Österreich, Städtetrip, Busfahrt oder geführte Rundreise: Die Österreicher wollen in diesem Sommer verreisen. Das zeigt ein Rundruf bei heimischen Reisebüros: "Seit 1. Juli dürfen die Gäste ohne Maske im Bus fahren. Es ist merklich mehr los", sagt Josef Weiermair. Er ist Sprecher der Busreiseunternehmer und hat ein Reisebüro in Kirchdorf.