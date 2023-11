 Wie weit ist  Oberösterreich bei  der Energiewende?

In Oberösterreich beträgt der Anteil der fossilen Energieträger immer noch 23,2 Prozent, der Anteil von Wind, PV und Geothermie nur 4,8 Prozent.

Wer Markus Achleitner und Stefan Kaineder zuhört, kommt nicht sofort auf den Gedanken, dass sie vom selben reden: von der Energiewende in Oberösterreich. Während der grüne Umweltlandesrat kein gutes Haar an der Klimaschutzpolitik der schwarz-blauen Regierungskoalition lässt, findet der schwarze Wirtschafts- und Energielandesrat doch einige Argumente, die für ein gewisses Maß an Eigenlob taugen, "auch wenn noch nicht alles perfekt ist und vieles besser gemacht werden kann", wie er sagt.