Wie viel Wirtschaft zieht in den Nationalrat ein?

Mit Spannung erwarten viele Menschen in Österreich den Wahlausgang bei der nächsten Nationalratswahl am kommenden Wochenende. Weniger spannend ist die Frage, wie viele Vertreter der Wirtschaft im gesetzgebenden Gremium nach dem 29. September vertreten sein werden. Denn die Antwort ist ernüchternd: die rund halbe Million Selbstständige, die es in Österreich gibt, zumal jene, die ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern führen, wird unterrepräsentiert sein.