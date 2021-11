Wie verändert Nachhaltigkeit die Finanzwelt?

Teodoro Cocca (JKU), Martin Seiter (Oberbank), Michaela Keplinger-Mitterlehner (Sparte Bank und Versicherung), Stefanie Huber (Sparkasse OÖ) und Helmut Nuspl (Schoellerbank) werden speziell auf nachhaltige Geldanlage und daraus folgende Veränderungen der Finanzwelt eingehen.

Teodoro Cocca Bild: TEAM FOTOKERSCHI / BAYER

Börsenotierte Konzerne

Wie Oberösterreichs Konzerne mit dem Nachhaltigkeitsthema umgehen, steht auch auf der Agenda des Geldtages. Gerald Mayer (Amag), Thomas Obendrauf (Lenzing), Sebastian Wolf (Rosenbauer), Robert Machtlinger (FACC), Andreas Klauser (Palfinger), Heinrich Schaller (RLB) und Kleinaktionärsschützer Florian Beckermann (IVA) werden darüber diskutieren.

Helmut Nuspl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der OÖN-Geldtag wird aus naheliegenden Gründen online stattfinden. Sie können live dabei sein und vorab den Experten Fragen stellen. Schicken Sie diese bis morgen, Mittwoch, per E-Mail an wirtschaft@nachrichten.at. Die Moderatoren werden sie in den vier Talkrunden einbauen.