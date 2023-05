Wie Trockenheit die heimischen Landwirte fordert

WIEN. Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor immer größere Herausforderungen. Durch wärmere Winter wächst zusehends die Gefahr von Schäden durch Frostereignisse und Ernteeinbußen, zudem gibt es mehr Trockentage und damit Verdunstung.

Trockenheit sei bereits "seit 20 Jahren ein Thema", sagt Franz Sinabell, Agrarökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Bauern würden sich "in kleinen, innovativen Schritten" daran anpassen, etwa durch neue Sorten und Kulturen. Auch Bewässerung sei eine Option, etwa bei Gemüse, Saatgetreide und Saatmais. Die Bewässerung von normalem Körnermais sei "eine Gratwanderung".

Laut Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger spezialisieren sich Landwirte zunehmend auf hitzeresistente Pflanzen. Als hitzeresistent gelten vor allem Mais und Soja, wogegen beispielsweise die Sommergerste mit für Österreich ungewohnt warmen Temperaturen zu kämpfen hat. Generell greife man in der Landwirtschaft verstärkt auf Winterkulturen zurück, um der Sommerhitze und den Wetterkapriolen zu entgehen. An Bedeutung gewinnen Moosbrugger zufolge kleinere Spezialkulturen wie Kichererbsen und Süßkartoffeln. Auch Reis würde immer besser gedeihen. Um die Nahrungsmittelproduktion müsse man sich in Österreich keine Sorgen machen, betonen Moosbrugger und Sinabell. Der Selbstversorgungsgrad, zum Beispiel bei Getreide, liege bei fast 90 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper