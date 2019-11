Der Tesla rollt im Rückwärtsgang langsam aus der Parklücke. Sein Besitzer steigt erst in den Wagen, als sich dieser mitten auf dem Parkplatz befindet. Wir befinden uns in Sunnyvale, mitten im Silicon Valley, wo die Fahrzeuge zumindest auf Parkflächen autonom fahren dürfen. Später auf der Autobahn demonstriert Tesla-Besitzer Guido Jouret, was der fahrbare Computer alles könnte. Ständig mit der Tesla-Cloud verbunden, sind Fahrer und Auto dauerüberwacht.