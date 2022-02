Wie TikTok und Apple Facebook in die Zange nehmen

Die Aktionäre des Facebook Dachkonzerns Meta waren nach der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen schockiert und verkauften in großem Stil. Die Aktie stürzte, wie berichtet, nachbörslich am Mittwoch um 23 Prozent ab. Am Donnerstag erholte sich der Kurs im frühen Handel zunächst wieder etwas.