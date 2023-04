Wie tech2b ein "Full-Service-Inkubator" wurde

Vor rund einem Jahr hat der Startup-Inkubator tech2b sein Unterstützungsangebot erweitert und begleitet Startups nun in einem noch früheren Stadium, praktisch von der Idee weg. Wurde bislang ein konkret ausgearbeitetes Geschäftskonzept vorausgesetzt, um in ein Gründerprogramm aufgenommen zu werden, hat tech2b damit einen niederschwelligeren Zugang geschaffen. Ziel ist es "Startup-Gründungen weiter voranzutreiben und Gründungsinteressierte bereits in der frühen Ideenphase zu unterstützen“, sagt Raphael Friedl, Geschäftsführer von tech2b.

"Vielversprechende Bilanz" nach einem Jahr

In einer ersten Bilanz ist Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) zufrieden. Von mehr als 160 Erstgesprächen wurden 100 Gründungsideen in das Programm aufgenommen. 56 davon haben sich für das nachfolgende tech2b Programm "Activate" beworben, bei dem der Fokus bereits auf der Unternehmensgründung liegt. 13 wiederum haben die Aufnahme tatsächlich geschafft.

Lebensrettendes Shirt

So wie Christopher Brunnmayer, der gemeinsam mit Melissa Leibetseder im Juli 2021 "Airmate" gegründet hat. Das Startup aus Feldkirchen an der Donau will ein Rettungsshirt entwickeln, das Kinder in Notsituationen vor dem Ertrinken bewahrt. Sobald der Körper in Wasser eintaucht, sorgt ein Sensor dafür, dass ein Kragen aufgeblasen wird, der den Kopf des Kindes über Wasser hält.

Pflanzliche Alternative zu Milch

Ein ganz andere Mission haben Jasmin Rath und Stefan Schreiber. Mit ihrem Startup "Plantarista" haben sie ein Pflanzendrinkpulver als Milchersatz entwickelt. Damit soll die Gastronomie Kundenwünsche nach pflanzlicher Ernährung leichter erfüllen können und gleichzeitig weniger Lebensmittel- und Verpackungsabfälle anfallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl