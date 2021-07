In diesem Artikel lesen sie: "New Auto": Das neue VW-Konzept Marktveränderung, neue Geschäftsmodelle, autonomes Fahren: Die wichtigsten Bausteine der Zukunft im Überblick "New Auto" – so ist der Name jenes Konzepts, das VW-Chef Herbert Diess gestern, Dienstag, der Öffentlichkeit präsentierte. Der 62-Jährige will Europas größten Autokonzern mit Milliardeninvestitionen umbauen. Die großen Themen heißen Digitalisierung und Dienstleistung. VW will künftig die ganze Palette von der Software