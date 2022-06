Große Probleme in globalen Logistikketten haben dazu geführt, dass die Benzin- und Dieselpreise erheblich ansteigen. Ein Auslöser war der Ausschluss Russlands vom Weltmarkt - für Österreich kommt nun zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auch noch der Ausfall der unmittelbaren Produktionsanlage in einer Raffinerie des Mineralöl-Giganten OMV hinzu, der die Spritpreise zusätzlich in die Höhe schnellen lässt.