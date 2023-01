Wie sich die Baubranche gegen multiple Krisen stemmt

Die Baubranche gilt als Konjunkturindikator. Läuft es auf dem Bau gut, zieht die restliche Wirtschaft an – und umgekehrt. Nach Jahren, in denen die Bautätigkeit im Land stark gewesen sei, sei heuer mit einer schwierigen Phase zu rechnen. Darin waren sich die rund 300 Teilnehmer beim Bautag der Wirtschaftskammer Oberösterreich gestern, Dienstag, in Linz einig. Die Veranstaltung fand nach drei Jahren Corona-Pause wieder statt. "Es war sicher schon einmal leichter, daraus mache ich kein