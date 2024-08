Wie sich das Erreichen der Klimaziele auf das Budget auswirkt

Österreich will bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreichen. Dazu müssen die Emissionen gesenkt werden: Rund 28 Prozent entfielen im Jahr 2022 auf den Bereich Mobilität und knapp elf Prozent auf Energie, wie Zahlen des Umweltbundesamts zeigen. Sinken die Emissionen wie geplant, hat das auch weitreichende Auswirkungen auf das Budget. Umweltbezogene Abgaben werden sinken oder in ihrer bisherigen Form obsolet werden. Was das bedeutet, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria untersucht.