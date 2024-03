Mitten in einer Marktflaute haben Hannelore und Manfred Danzer ihr Lebenswerk, die Firma DanKüchen, an den Mischkonzern Ballingslöv aus Schweden verkauft. Das war vergangenen Oktober. Seit November ist Ewald Marschallinger an Bord, er hat als Verkaufschef begonnen und übernimmt mit April die Geschäftsführung der Küchenmöbel-Fabrik.