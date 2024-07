BMW Steyr: 100 Schulungen für E-Mobilität

So sieht es der Plan des Leitbetriebs vor. Bis 2030 investiert BMW, wie berichtet, eine Milliarde Euro in den Transformationsprozess des Standorts mit derzeit 4700 Mitarbeitern und zuletzt 4,2 Milliarden Euro Umsatz.

Um die Mitarbeiter auf den Umbruch vorzubereiten, hat BMW ein Qualifizierungsprogramm in Steyr gestartet. Details nannte Werksleiter Klaus von Moltke am Donnerstag. In ein 2022 eröffnetes Aus- und Weiterbildungszentrum flossen fünf Millionen Euro. Im Vorjahr hätten die Beschäftigten dort mehr als 50.000 Weiterbildungsstunden absolviert, sagt Christopher Schuster, der die Aus- und Weiterbildung in Steyr leitet. Zum Thema E-Mobilität gebe es rund 100 Schulungen.

Die Vorserienproduktion für Elektroantriebe in Steyr wird im September starten, die Serienproduktion im Spätsommer 2025. Bei Vollauslastung sollen bis 2030 jedes Jahr 600.000 E-Antriebe vom Band rollen. Derzeit sind es 1,2 Millionen Diesel- und Benzinmotoren.

