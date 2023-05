152 Schulen in Österreich wurden in zwei Jahren Stiftungsarbeit erreicht. (colourbox)

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht von Wirtschaft betroffen ist. In den Lehrplänen spiegelt sich das jedoch kaum. Das bemängeln auch Schüler selbst, wie eine in dieser Woche veröffentlichte Jugendstudie des Radiosenders Ö3 zeigt: 72 Prozent der 40.000 Befragten wünschen sich mehr Inhalte zum Thema Finanzen in den Lehrplänen.