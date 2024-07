Wie schnell und stark sinken die Zinsen?

Kreditnehmer hoffen auf rasche, starke Zinssenkungen. Sparer sind dafür, dass das Zinsniveau länger hoch bleibt. Wie geht es weiter mit den Zinsen? Vieles deutet darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzinssatz in den nächsten Monaten in kleinen Schritten weiter senken wird, nachdem sie ihn zwischen Juli 2022 und September 2023 in Rekordtempo von null auf 4,5 Prozent erhöht hatte und im Juni 2024 erstmals wieder auf 4,25 Prozent reduziert hat.