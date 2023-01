Wie Rheinmetall von den Kriegslieferungen profitiert

Die Aktien des Rüstungskonzerns, der auch als Automobilzulieferer tätig ist, legten zwischenzeitlich rund drei Prozent auf 229,50 Euro zu und erreichten damit ein Rekordhoch. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind die Papier um 170 Prozent gestiegen. Wie berichtet, wird Deutschland 14 Stück des Kampfpanzers Leopard an die Ukraine liefern. Rheinmetall stellt die Panzer her.

„Der direkte finanzielle Einfluss ist zwar begrenzt, es würde bei den Aktien aber eine sehr positive Stimmung auslösen", sagte ein Händler. Denn die von Deutschland und anderen Staaten gelieferten Panzer müssten ersetzt werden, was für steigende Aufträge an Rheinmetall spreche.

Rheinmetall wurde 1889 gegründet und hat die Zentrale in Düsseldorf. Das Unternehmen setzte zuletzt mit rund 25.000 Beschäftigten 6,4 Milliarden Euro um.

