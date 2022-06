Wie produzieren wir eigentlich unseren Strom?

Im April wurden in Österreich 5,8 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt. Zum Vergleich: Im selben Monat wurden 2,2 TWh aus dem benachbarten Ausland importiert. Der Großteil davon stammt aus Deutschland (rund 52 Prozent) bzw. Tschechien (rund 42 Prozent).

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der heimischen Stromerzeugung kommt aus den Wasserkraftwerken. Über ein ganzes Jahr betrachtet, kommen mehr als 60 Prozent des heimischen Stroms aus der Wasserkraft, wie Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control zeigen. Demnach ist auch die Zahl der Wasserkraftwerke in Österreich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen - von 1173 im Jahr 1990 auf 3107 im Vorjahr. Zugleich stagniert die Zahl der Wärmekraftwerke (vor allem Kohle, Erdöl und Erdgas) auf hohem Niveau. Gab es zum Höhepunkt im Jahr 2007 in Österreich noch 611 Wärmekraftwerke, waren es im Vorjahr 548.

Verdoppelt haben sich in den letzten fünf Jahren Photovoltaikanlagen: Von rund 98.000 im Jahr 2016 auf rund 195.000 im Vorjahr. Nur langsam wächst hingegen die Zahl der Windkraftwerke: 637 gab es im Jahr 2021, nachdem die 500er-Marke bereits im Jahr 2016 überschritten worden war.