Wie Pierers Vertrauter den maroden Zulieferer Leoni wieder fit machen will

Vergangene Woche hat eine Beteiligungsgesellschaft Stefan Pierers 150 Millionen Euro an die Leoni AG überwiesen und damit die vollständige Übernahme des angeschlagenen Automobilzulieferers abgeschlossen. Am Freitag notierte Leoni letztmalig an den Börsen Frankfurt und München. Damit hat ein Österreicher einen Konzern übernommen, der mehr Menschen beschäftigt, als der größte private Arbeitgeberbetrieb im Inland.