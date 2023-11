Wie Parkautomaten überflüssig werden sollen

Alles begann im Jahr 2001 mit neun Parkplätzen in Schwedens Hauptstadt Stockholm. 22 Jahre später ist EasyPark in mehr als 4000 Städten in 20 Ländern weltweit vertreten – und laut eigenen Angaben in Europa, Australien und den USA Marktführer bei der Parkplatzvermittlung. 1400 Mitarbeiter setzten beim Mobilitätsdienstleister zuletzt 252 Millionen Euro um, seit 2018 legt der Erlös pro Jahr um 45 Prozent zu. Zum Gewinn gibt es keine Angaben.