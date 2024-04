Wie Oberösterreichs Unternehmen KI am besten nützen können

Oberösterreichs Betriebe seien dank der Erfolgsgeschichte von ChatGPT gegenüber dem Thema künstliche Intelligenz (KI) aktuell sehr aufgeschlossen, sagen die beiden KI-Experten Michael Affenzeller (FH Hagenberg) und Andreas Pfleger vom international tätigen Innovationsberater Zühlke. Für dieses Schweizer Beratungsunternehmen stellt Oberösterreich als Industrieland eine Schwerpunkt-Region für KI dar.

Das Problem: Die Erwartungen der Unternehmen seien riesig, das Wissen, was mit KI genau gemacht werden könne, diffus bzw. die Qualität der verfügbaren Daten mangelhaft und für den KI-Einsatz erst nach aufwändiger Aufbereitung einsetzbar. Affenzeller: "Häufig gibt es hier noch Rückstand, und es erfordert eine Menge oft nicht so aufregender Vorarbeiten, bis es von methodischer Seite wirklich interessant wird und man die erwarteten Vorzüge und Potenziale tatsächlich gewinnbringend umsetzen kann."

Das größte Potenzial für künstliche Intelligenz sieht Pfleger momentan nicht in der Produktion – "hier wurde bereits sehr viel automatisiert. Ein wirklich großer Hebel liegt jedoch im Einsatz bei der Wissensarbeit", so Pfleger.

Mensch zu KI: "Konstruiere mir eine Maschine"

Er nennt als Beispiel Anlagenbauer, wie sie in Oberösterreich stark vertreten sind, die mit KI die Produktentwicklung und somit die Zeit bis zur Marktreife massiv beschleunigen könnten. Das Wissen, das in Tausenden Dokumenten im und außerhalb des Unternehmens über Jahrzehnte gespeichert wurde, könne per Sprachbefehl à la "Konstruiere mir eine Maschine, die xy kann" von der KI in Pläne und Angaben für eine neue Anlage schon passabel umgesetzt werden – in einem Bruchteil der Zeit und der Kosten.

Die Kommunikation der Maschine mit dem Menschen über die Sprache, wie es OpenAI vorgemacht hat, sei ein wichtiger Beschleuniger der Entwicklung. "Allein die Verarbeitbarkeit der natürlichen Sprache verändert massiv die Wertschöpfungskette der Industrieunternehmen", so Pfleger.

"Für einen Standort wie Oberösterreich mit einer Menge an Leitbetrieben in Produktion und Anlagenbau ergeben sich durch KI für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidende Potenziale", verweist Affenzeller auf schnellere und ressourcenschonendere Produktentwicklung. Für einen umweltbewussten Wirtschaftsstandort sei KI wichtig, auch um die Produktion mithilfe von KI-Simulation und -prognosen so zu verändern, dass z.B. dann verstärkt produziert wird, wenn viel – und somit günstiger – Grünstrom vorhanden ist.

Affenzellers Steckenpferd ist derzeit die Entwicklung von Algorithmen, die, vereinfacht gesagt, Daten aus industriellen Messungen und aus Theoriewissen kombiniert verarbeiten können. Bisher wurde meist nur eine Datenquelle herangezogen.

Pfleger wiederum setzt bereits drei KI-Assistenten für seine Büro- arbeit wie E-Mails und Angebote schreiben ein. "Die mühsame Arbeit wird weniger. Und: Die KI hat mich noch nicht abgeschafft."

