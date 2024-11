Wie Oberösterreichs Tourismus vom Wintersport profitiert

43 Skigebiete gibt es in Oberösterreich, neben zahlreichen kleinen werden auch die sieben großen in den kommenden Wochen ihre Pforten öffnen: Den Auftakt macht voraussichtlich Hinterstoder am 30. November, geplanter Start im Gebiet Dachstein West ist am 6. Dezember, die übrigen folgen. Wintersport ist in Oberösterreich auch ein Wirtschaftsfaktor: Im Vorjahr wurde bei der Zahl der Gäste ein Rekord erreicht. 1,22 Millionen Gästeankünfte (plus 7,2 Prozent) und 3,2 Millionen Nächtigungen (plus 4,3 Prozent) wurden im Winterhalbjahr verzeichnet. Binnen der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der Winterurlauber um 28,9 Prozent gestiegen, die Zahl der Nächtigungen im selben Zeitraum um 24,7 Prozent.

Auch für heuer rechnen die Verantwortlichen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage und der steigenden Sparquote mit einer guten Entwicklung: "Wir sehen, dass die Freizeitausgaben trotz der Krisen der vergangenen Jahre nicht gesunken sind. Es gibt Menschen, die ihre Urlaubsbudgets entsprechen anpassen, kürzer urlauben, Abstriche machen. Aber sie gönnen sich Auszeiten", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner am Montag bei der Präsentation einer Studie über die Bedeutung des Wintertourismus. Ob sich auch heuer ein Rekord ausgehen werde, sei nicht klar, man rechne aber jedenfalls mit einem guten Zuspruch.

Oberösterreich ist als Wintersportdestination vor allem bei den Österreichern gefragt: 61 Prozent der Nächtigungen entfielen in der Vorsaison auf sie. Der wichtigste Auslandsmarkt ist Deutschland (18 Prozent), das stärkste Wachstum verzeichnete man in Tschechien (plus 15,9 Prozent bei den Nächtigungen). Laut einer Studie, die von Manova durchgeführt wurde, erzielten Oberösterreichs Seilbahnen im vorigen Winter eine direkte Brutto-Wertschöpfung von 21,5 Millionen Euro: Dadurch würden Effekte in anderen Branchen ausgelöst, etwa beim Transport, in der Gastronomie, in der Beherbergung und im Sporthandel. Die gesamte Brutto-Wertschöpfung belief sich demnach auf 87,3 Millionen Euro. Die Seilbahnen beschäftigten 590 Mitarbeiter und sichern 1360 Jobs in anderen Branchen.

Ein Ziel, das der heimische Tourismus verfolgt, ist eine Abkehr vom Denken in Saisonen: Oberösterreich soll das ganze Jahr über für Gäste interessant sein, gästearme Zwischensaisonen der Vergangenheit angehören. Rupert Schiefer, der Vorstand der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut, betonte, dass das Verhältnis der Gäste im Sommer und Winter mittlerweile nahezu ausgeglichen sei. Man versuche, die Preise für die Gäste leistbar zu halten: Ein Tagesticket für Erwachsene für die Dachstein-Region kote 61,90 Euro online bzw. 66,90 Euro an der Kasse, was einem Plus von vier bzw. 4,5 Prozent entspricht. Die Erhöhung sei moderat, aufgrund gestiegener Energie- und Personalkosten aber notwendig.

Rupert Schiefer, Markus Achleitner, Andreas Winkelhofer (v.l.) Bild: Land OÖ / Charlotte Guggenberger

Kooperation mit Traditionsverein

In einigen Skigebieten kommt in dieser Saison ein neues, flexibles Verrechnungssystem zum Einsatz, das „Dynamic Pricing“. Dabei handelt es sich um eine vollautomatisierte Preisfindung, wie sie bereits etwa beim Kauf von Flug- und Konzerttickets oder auch bei Hotelbuchungen verwendet wird. In Oberösterreich wird diese flexible Preisgestaltung heuer erstmals in den Skigebieten Hinterstoder, Wurzeralm sowie am Hochficht eingesetzt. Je früher das Tages- oder Wochenticket online gekauft wird, desto günstiger. Das Nachsehen haben kurzentschlossene Tagesgäste, die ihre Skikarte unmittelbar vor ihrer ersten Abfahrt kaufen. Das ist die teuerste Variante. "Dieses System kommt im Tourismus schon seit Jahren zum Einsatz. Damit sollen Frequenzen geglättet werden", sagte Achleitner: Ob die Betriebe dieses einsetzen, sei jedem selber überlassen, das System sei jedenfalls "überlegenswert".

Oberösterreichs Skigebiete stehen im harten Wettbewerb mit anderen Angeboten in Österreich und außerhalb: Abheben will man sich mit einem breiten Angebot, von Sport über Kultur und Kulinarik. Auch der Faktor Nachhaltigkeit zählt dazu: 80 Prozent der Wintergäste kommen aus einem Radius von 300 Kilometer, die Anfahrtswege sind entsprechend kurz. "Der Fokus der Gäste liegt beim Familien-Winterurlaub. In diesem Bereich haben wir Stärken. Unsere günstige Lage ermöglicht eine rasche Anreise aus allen wichtigen Herkunftsmärkten", sagte Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus. Neue Gästeschichten sollen auch durch Kooperationen erreicht werden: So bietet etwa der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Jänner ein Wintersport-Reiseangebot für seine mehr als 140.000 Mitglieder in Kooperation mit der Urlaubsregion Pyhrn-Priel und den Hintersroder Wurzeralm Bergbahnen an. Der Verein will testen, inwiefern ein Ski-Angebot bei den Fans auf Interesse stößt.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl