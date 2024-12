Wie oberösterreichische Lieferanten auf das Aus von Kika/Leiner reagieren

„Es gab viele Jahre eine zuverlässige Zusammenarbeit, zuletzt waren wir aber vorsichtig“, sagt Kurt Reisinger vom Möbelhersteller Anrei in Pabneukirchen. KikaLeiner habe nur noch vier Prozent des Umsatzes ausgemacht. „Das werden wir kompensieren können, in dieser schwierigen Zeit schmerzt es trotzdem.“ Lesen Sie hier: KIM- und Entwaldungsverordnung: Was den Einrichtungshandel erzürnt Die Branche kämpfe mit verhaltenem Absatz: „Jetzt fallen noch 17 Möbelhäuser