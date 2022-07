Nicht nur der einzige große Düngemittelhersteller Österreichs, die Agrolinz, wird ins Ausland verkauft. Ein schwerer Verlust ist auch der Verkauf der Firma Delacon in Engerwitzdorf an Cargill. Delacon-Eigentümer Markus Dedl hatte 2017 bereits 40 Prozent an den US-Agrarriesen mit 155.000 Beschäftigten und 135 Milliarden Dollar Umsatz abgegeben. Nun zogen die Amerikaner die Option auf eine Totalübernahme.