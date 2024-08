"Wie möchten Sie wohnen?": Wovon die Österreicher träumen

Auch wenn es für die meisten Menschen in Österreich Traum bleibt und im Lichte des Bodenverbrauchs und CO2-Fußabdrucks auch vielkritisiert ist: Die Idealmobilie von Frau und Herrn Österreicher ist ein Einfamilienhaus im Grünen mit 100 bis 150 Quadratmetern Wohnfläche. Da soll es dann zwei Schlafzimmer geben, ein bis zwei Bäder, einen Garten und ein Arbeitszimmer. Das hat Raiffeisen Immobilien in einer repräsentativen, am Dienstag veröffentlichen Untersuchung erhoben.

Auf die Frage "Wie möchten Sie wohnen, was wäre Ihr Wohntraum" antworten 34 Prozent mit "Im Einfamilienhaus in einem kleinen Ort am Land" (2018: 31 Prozent). Das Einfamilienhaus in Alleinstellung im Grünen - also ohne Nachbarn - war 2018 nur für 21 Prozent der Wohntraum schlechthin - mittlerweile ist dieser Wert signifikant auf 33 Prozent angewachsen. In ein Einfamilienhaus am Stadtrand träumen sich nur 23 Prozent der Befragten.

Im Vergleich zur Vorgänger-Erhebung von 2018 träumen sich die Menschen zwar offenbar verstärkt in ein Einfamilienhaus am Land, bei der Wohnfläche dort sind sie aber etwas genügsamer geworden. Der Anteil jener, deren Wohntraum auf bis zu 100 Quadratmetern Fläche Platz findet, ist von 26 auf 32 Prozent gestiegen. Ein größerer Anteil von 37 Prozent wünscht sich bis zu 150 Quadratmeter. Unverändert hat die Traumimmobilie zwei Schlafzimmer (49 Prozent). 46 Prozent der Befragten begnügen sich mit einem Bad.

"Hochemotionales Thema"

Auf Platz vier landet die Neubau-Eigentumswohnung, ex aequo mit dem Einfamilienhaus im städtischen Speckgürtel (jeweils 19 Prozent). Von einer Mietwohnung bzw. einem gemieteten Haus (11 Prozent) sowie einer Eigentumswohnung im Altbau (8 Prozent) träumen weniger Menschen. Ganz am Ender der Liste findet sich die Genossenschaftswohnung mit 7 Prozent, sagt Raiffeisen auf Basis der Untersuchung.

Wohnen sei ein "hoch emotionales Thema", so Peter Weinberger von Raiffeisen. "Neben den harten Fakten wie Kosten und Quadratmetern geht es dabei immer auch um Lebensentwürfe, Träume und Idealbilder." Die Antworten gab es heuer, obwohl die Finanzierung seit 2018 schwieriger geworden ist. Das liegt an der vorübergehend immensen Inflation und gestiegenen Zinsen.

