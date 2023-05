Wie machen das die Schweden?

Holz, Energie aus Wasserkraft und Erfahrung in der Fahrzeugindustrie sind in Schweden reichlich vorhanden. Dazu mutige Innovatoren, die diese Stärkefelder neu denken, und das Geld von Investoren und Stiftungen, die diese Weiterentwicklungen gleich in großindustriellen Dimensionen finanzieren. Heraus kommen Start-ups, die man auch in Oberösterreich kennen sollte, weil sie entweder Lieferant, Auftraggeber oder Konkurrent für heimische Unternehmen sind bzw. sein können.