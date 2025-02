Wie Leichtbau die heimische Wirtschaft beflügelt

Darauf verwiesen FACC-Chef Robert Machtlinger und Martin Bergsmann, Technologiesprecher der Sparte Industrie, am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Linz. Mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind sie Teil der Leichtbauplattform Austrian Advanced Lightweight Technology (A2LT).

Mit der Ökonomin Anna Kleissner hat die Plattform die Branche analysiert, die Daten stammen aus 2022, aktuellere liegen nicht vor. Demnach sind dem Leichtbau in Österreich direkt und indirekt 20,3 Milliarden Euro Wertschöpfung zuzurechnen. "Das ist doppelt so viel wie die Gastronomie und mehr als Maschinenbau und Energieerzeugung und -versorgung", rechnete Machtlinger vor. Der Wertschöpfungsanteil von Leichtbau an der gesamten heimischen Wirtschaft betrage 5,06 Prozent.

FACC-Chef Robert Machtlinger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Direkten Bezug zu Leichtbau (inklusive Dienstleistungen) haben rund 113.000 Arbeitnehmer in Österreich. Rechnet man andere Wirtschaftsbereiche dazu, sind es 181.400 Arbeitsplätze, die abgesichert werden. Die Beschäftigtenzahlen seien zwar nicht so hoch wie in der Gastronomie oder dem Einzelhandel, aber höher als im Maschinen- oder Hochbau, sagte Machtlinger.

Im Bundesländervergleich ragen zwei hervor: Oberösterreich und die Steiermark. Beide haben mehr als 50.000 Beschäftigte in der Branche (29.400 in Oberösterreich, 20.600 in der Steiermark), das ist fast die Hälfte des direkten Beschäftigungseffektes in Österreich.

Martin Bergsmann ist Geschäftsführer von Hueck Folien und Technologiesprecher der Sparte Industrie Bild: Hueck

Bergsmann sagte, Leichtbau führe zu weniger Materialeinsatz, geringerer Masse und weniger Kosten. Zudem werde der CO2-Ausstoß gesenkt. Exakte Daten im Vergleich mit anderen Branchen gebe es nicht.

Wie sich die Jahre 2023 und 2024 entwickelt hätten, bleibe abzuwarten, sagte Machtlinger. Derzeit sei es schwierig in der Industrie, aber nicht in allen Sparten. Die Flugzeugindustrie wachse, davon profitiere FACC als Zulieferer. Wichtig seien Investitionen am Standort und in Forschung. Bergsmann: "Es ist ein europäisches Paradoxon: Bei Forschung und Wissenschaft sind wir sehr gut, bei der Umsetzung in die Praxis gibt es viel Luft nach oben."

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner