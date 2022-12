Als Verhinderer von Loyalität versteht sich das Arbeitsmarktservice (AMS) in Oberösterreich. Das allzu lange Zwischenparken in der Winterarbeitslosigkeit will man verhindern – solange es die Arbeitsmarktlage zulässt. Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer, will die Integration der Asylwerber beschleunigen.