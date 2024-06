Wie künstliche Intelligenz ohne Datenschutzbedenken verwendet werden kann

Wenn ein oberösterreichischer Unternehmenschef auf einmal Chinesisch oder Italienisch spricht: Dank künstlicher Intelligenz (KI) ist es möglich, in kurzer Zeit perfekt synchronisierte Gruß-Videos zu erstellen, in denen Kunden aus aller Welt persönlich in ihrer Landessprache adressiert werden. "So etwas differenziert vom Mitbewerb", sagt Josef Birklbauer. Er und Alexander Schurr sind die Gründer des Linzer Start-ups "KI Company" und beraten Unternehmen beim Einsatz der Technologie.