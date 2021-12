Wie kann man jetzt noch Ungeimpfte überzeugen?

"Das war ein sehr unglückliches Inserat. So etwas geht besser", sagt der Vorstand des Marketinginstituts an der Johannes Kepler Universität, Christoph Teller. Gemeint ist ein Inserat des Landes Oberösterreich, in dem für den "dritten Stich" geworben wird. Es gebe keine Begründung und daher auch kein Motiv.