Wie kalkuliert man Autos?

Zwei Vorträge beim diesjährigen Controller Insights Steyr beleuchten die aktuellen Herausforderungen in der Automotive-Industrie. Finanzvorstand Peter Haidenek vom Hörschinger Zulieferer Polytec spricht über die Planungsunsicherheiten, den Mengen- und Kostendruck, die Veränderungen durch die E-Mobilität und was das alles für das Controlling bedeutet. Der Berater Dieter Voggenreiter von Horvath & Partners geht auf die erweiterten Rollen der Autohersteller ein, etwa hin zum Mobilitätsanbieter. Was bedeutet das für Kalkulation und Controlling?

Organisator Heimo Losbichler, Dekan an der Fachhochschule Steyr, holt am 22. November noch fünf weitere Vortragende ins Museum Arbeitswelt nach Steyr.

Frühbucherbonus bis noch Montag: www.controllinginsights.com