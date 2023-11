Volles Haus im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz: Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), war am Mittwochabend zu Gast. Er stellte sich den Fragen des stv. OÖNachrichten-Chefredakteurs Dietmar Mascher und der Zuschauer. Und es kamen sehr viele Fragen.