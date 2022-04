Wie Hochreiter den Beruf des Fleischers in die Auslage stellt

"Was den Beruf des Fleischers betrifft, ist bei vielen immer noch ein falsches Bild in den Köpfen verankert", sagt Wolfgang Hochreiter, Geschäftsführer der Hochreiter-Gruppe mit Sitz in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung). "Dabei ist er das wichtigste Glied in der Ernährung mit Fleisch. Dafür muss ein Tier getötet, ausgelöst, zerlegt werden."

Fleischer sei ein Zukunftsberuf, und um dafür ausreichend Nachwuchs zu bekommen, hat Hochreiter 6,5 Millionen Euro in einen Ausbildungscampus investiert. Dieser wird heute, Samstag, eröffnet. Die jungen Leute erlernen das Fleischer-Handwerk, die Produktionsentwicklung und die industrielle Herstellung.

Elf Lehrlinge sind es derzeit, 40 sollen es jährlich werden. Auch die Möglichkeit einer Doppellehre (Fleischer und Koch oder Lebensmitteltechniker) ist gegeben. Mehr als 1000 Mitarbeiter sind beim Mühlviertler Leitbetrieb beschäftigt. 195 Millionen Euro Umsatz wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 28. Februar) in der Gruppe erzielt, ein Plus von 16 Prozent. Herzstück ist die Hochreiter Fleischwaren GmbH: In Bad Leonfelden werden Salami, Speck, Schinken, Hot Dogs und Fleischbrät produziert: 36.000 Tonnen sind es laut eigenen Angaben jährlich. Wie berichtet, ist der Schweinepreis seit Kriegsbeginn um 50 Cent auf gut zwei Euro je Kilo Schlachtschwein gestiegen. Hochreiter ist zwiegespalten: "Der Preis war früher zu billig, jetzt bekommen die Bauern etwas für ihre Ware." Man kämpfe aber mit der Situation: "Wir brauchen 350 Tonnen Fleisch jeden Tag. Kontrakte mit Lieferanten zählen plötzlich nicht mehr. Da heißt es dann: Das kostet die Ware, nehmt sie oder nicht." Bei Verpackungsmaterial sei es ähnlich. Die Preise für die Kunden müssten dementsprechend angepasst werden.

Kuren sind wieder gefragt

Zur Gruppe gehören neben der Condeli GmbH (zweitgrößter Lasagne-Produzent in Europa), dem Zerlegebetrieb Quality Meat Factory und der Yummhy Austria (Snacks, Pastagerichte) auch die Reha-Gesundheitsbetriebe Vortuna (Bad Leonfelden), Am Kogl (St. Georgen/Attergau) und St. Lambrecht (Steiermark): Der Reha-Bereich laufe gut, auch die Nachfrage nach Kuren ziehe wieder an, sagt Hochreiter. Die Gesundheitsbetriebe tragen 16 Millionen Euro zum Umsatz bei.