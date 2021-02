Wie es den Österreichern im Homeoffice geht

Wo es geht, wird zu Hause gearbeitet: Derzeit arbeiten 35 Prozent der Österreicher von zu Hause aus. Das sei jeder zweite Beschäftigte, sagte Integral-Marktforscherin Petra Starecek gestern. Integral hat im Jänner online unter 1000 Teilnehmern eine Umfrage zum Thema Homeoffice durchgeführt.

Von jenen, die bereits im Homeoffice arbeiten, gaben mehr als 70 Prozent an, dies auch 2021 beizubehalten. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich: So verfügen 43 Prozent über ein eigenes Büro. 31 Prozent arbeiten in Wohnzimmer oder Küche, zwölf Prozent im Schlafzimmer. Auch das Kinderzimmer wurde genannt.

42 Prozent gaben an, dass sie in Bezug auf Produktivität und Arbeitszeit keinen Unterschied zwischen Homeoffice und Büro bemerken. Ein Drittel gab an, zu Hause produktiver zu sein. 36 Prozent arbeiten im Homeoffice länger und auch außerhalb der Arbeitszeit.

Als Hauptstörquelle nannten 41 Prozent eine schlechte Internetverbindung. Bei 23 Prozent sind bereits einmal der Partner, die Kinder oder das Haustier durchs Bild der Videokonferenz gehuscht.