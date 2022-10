Dietrich Mateschitz war das Gesicht von Red Bull, sein Name untrennbar mit dem Erfolgslauf des Energydrinks und der Marke mit Österreich-Zentrale in Fuschl am See verbunden. Viele Beobachter beschäftigt die Frage, wie es beim 13.000-Mitarbeiter-Konzern, dessen Strukturen komplex und selbst für Nahestehende nur schwer zu durschauen sind, nun weitergeht.