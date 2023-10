Wie eine Schörflinger Firma in Las Vegas das große Los zog

"Überwältigt." Das kam Thomas Spitzer als erstes Wort über die Lippen, als ihn die OÖNachrichten am Dienstag nach seiner Rückkehr aus Las Vegas am Telefon erreichten. Fünf Tage verbrachte der Geschäftsführer des Schörflinger Fassadenspezialisten Seele in der US-Glücksspielmetropole. Anlass war die Eröffnung des so genannten "Sphere at The Venetian Resort", kurz Sphere, durch die irische Rockband U2 vergangenen Freitag. Die kugelförmige Mehrzweckhalle mit 160 Meter Durchmesser und