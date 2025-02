Wie eine Bad Ischlerin Sport 2000 wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen will

Die Zentrale von Sport 2000 in Ohlsdorf

Seit 1. Oktober ist die gebürtige Bad Ischlerin Geschäftsführerin von Sport 2000 Österreich. Die Sportfachhandelsgemeinschaft gehört nach der Insolvenz der Zentrasport-Einkaufsgenossenschaft zur deutschen ANWR-Gruppe – einer Handelskooperation mit Sitz in Mainhausen. Im OÖN-Gespräch mit Büroblick auf den Traunstein erzählt Andorfer, wie das Geschäft läuft, was sie ändern will und wo die Stärken des Unternehmens liegen.