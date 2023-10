Wie ein einheitliches Vorgehen Europas Start-up-Branche vorantreiben könnte

In vielen Wirtschaftsbereichen ist zwischen den beiden Machtblöcken China und USA kaum Platz für Europa. Das gilt nicht bloß für Zukunftsthemen wie Halbleiter, die in Autos, Handys, Waschmaschinen, Toastern oder auch Beatmungsgeräten stecken, oder die künstliche Intelligenz, in die China und die USA derzeit Milliarden investieren, um den Takt der kommenden Jahre vorzugeben.