Wie dm sein Verteilzentrum grüner machen will

Die Installation einer neuen Wärmepumpe und einer neuen Lüftungsanlage, die Umrüstung der gesamten Beleuchtung auf LED-Technologie und die Dämmung der Fassade: Das sind drei Projekt, die die Drogeriekette dm in den kommenden Jahren an ihrem Standort in Enns realisieren will.

Das Logistikzentrum soll ökologischer werden, der CO2-Ausstoß soll bis 2027 um die Hälfte sinken, wie Martin Engelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, heute, Montag, bei einem Pressegespräch sagte: „Mit den Investitionen können wir die Klimabilanz des Betriebs verbessern und gleichzeitig die steigenden Instandhaltungskosten reduzieren“, sagte Engelmann. Elf Millionen Euro würden dafür in den kommenden sechs Jahren in die Hand genommen.

Im Konzern gibt es noch weitere Anstrengungen hinsichtlich Nachhaltigkeit: So sollen die Vorverpackungen, soweit verzichtbar, wegfallen. Die Möglichkeit, bei dm leere Wasch- und Reinigungsmittelbehälter neu aufzufüllen, gibt es bereits. Das werde auch für Körperpflegeprodukte überlegt, sagt Elmar Riepl: Er ist Bereichsleiter Logistik bei dm.

Das Verteilzentrum in Enns gibt es seit 1989: von dort aus werden die 386 österreichischen dm-Filialen beliefert. Außerdem sind die 750 Mitarbeiter auch für die Märkte Slowenien und Italien zuständig.

12.500 Artikel auf Lager

Das Verteilzentrum umfasst mittlerweile rund 30.000 Quadratmeter, Mitarbeiter aus 19 Ländern sind dort mittlerweile tätig. „12.500 unterschiedliche Artikel haben wir auf Lager“, sagt Riepl. Diese würden für 14 Tage reichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) hat dm, wie berichtet, 980 Millionen Euro Umsatz erzielt: Hinsichtlich genauer Zahlen gibt Engelmann sich noch bedeckt. Man rechne heuer aber wieder mit einem Plus. „Im Handelsgeschäft konnte im Vergleich mit 2020 vieles aufgeholt werden.“ Die 170 Friseur- sowie 111 Kosmetikstudios seien Anfang des Jahres aber erneut von Schließungen aufgrund der Coronakrise betroffen gewesen: „Das wird sich natürlich im Umsatz zeigen.“ Einen Schub durch die Krise habe der Onlinehandel erfahren. Zwei Prozent vom Umsatz werden mittlerweile so erzielt.