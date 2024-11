Wie die US-Wahl die Firmen in Oberösterreich trifft

Egal, wer ab Jänner 2025 Präsidentin oder Präsident der Vereinigten Staaten ist, für die exportorientierte Industrie in Europa allgemein und Oberösterreich als Exportkaiser in Österreich wird das Geschäft schwieriger. Zu diesem Schluss kommen sowohl die Wirtschaftsforscher Elisabeth Christen (Wifo) und Robert Stehrer (wiiw) in einem gemeinsamen Gutachten für das Wirtschaftsministerium als auch Volkswirt Hanno Lorenz vom wirtschaftsliberalen Institut Agenda Austria im Gespräch mit den