Wie die Österreicher verreisen: Doppelt so oft wie früher, am liebsten nach Italien

Der typische Österreicher verbringt seinen Urlaub für fünf bis sieben Tage in Italien und reist mit dem Auto an. Das lässt sich aus den aktuellen Zahlen der Statistik Austria herauslesen, die das Urlaubsverhalten der Österreicher in den vergangenen 50 Jahren analysiert hat.

1969 unternahm nur etwas mehr als ein Viertel der Österreicher mindestens eine Haupturlaubsreise. Im vergangenen Jahr waren es bereits 60,1 Prozent. Die Reiseintensität der Landsleute hat sich demnach mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum hat sich das Reisevolumen von Haupturlaubsreisen mehr als vervierfacht. Darunter verstehen die Statistiker die Anzahl der durchgeführten Haupturlaubsreisen mit mehr als vier Übernachtungen.

Nichts geändert hat sich am beliebtesten rot-weiß-roten Urlaubsziel: Italien rangiert seit 1969 unangefochten auf Platz eins. Allerdings ist der Abstand zu den anderen Urlaubsdestinationen in den vergangenen Jahren gesunken. Während Italien im Vorjahr auf einen Anteil von 20,7 Prozent bei Auslandsreisen kam, folgen Kroatien und Deutschland mit 15,1 bzw. 9,1 Prozent. Mehr als zwei Drittel aller Urlaube der Österreicher gehen ins Ausland. In Österreich verreisen die Landsleute am häufigsten in die Steiermark.

Ins Auge fällt in der Auswertung, dass die Urlaubsdauer abnimmt, aber die Zahl der Urlaube zunimmt. Während vor 50 Jahren die Hälfte der Reisen noch zwischen einer und zwei Wochen dauerte, lag der Anteil im Vorjahr nur noch bei 35,1 Prozent. Der Anteil der Haupturlaubsreisen mit einer Dauer zwischen fünf und sieben Tage ist von 11,7 auf 52,2 Prozent gestiegen. Zudem verteilen sich die Reisen mittlerweile auf das ganze Jahr: Ein Drittel verlegt seine Haupturlaubsreise in den Winter, 35,8 Prozent verreisen in den Sommermonaten Juli und August.

Bevorzugtes Verkehrsmittel der Österreicher ist und bleibt das Auto. Per Pkw erfolgen 54,3 Prozent der Reisen. Dahinter folgen Flugzeug (30,4), Bahn (7) und Bus (6).