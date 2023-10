Wie die Oberösterreicher in Zeiten gestiegener Zinsen sparen

Nachdem Sparbuch und -konto aufgrund der Nullzinsphase jahrelang an Beliebtheit verloren, tragen die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer verstärkten Nachfrage bei: Das ist eine der Hauptaussagen einer Studie des Imas-Instituts, die von Erste Bank und Sparkassen in Auftrag gegeben wurde. 1800 Personen wurden dafür österreichweit befragt, in Oberösterreich waren es 250. "Es gab schon lange keinen Weltspartag mehr in diesem Umfeld", sagte Stefanie Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Linz. Aufgrund der nach wie vor hohen Inflation werde aber nach wie vor ein Realwertverlust realisiert.

82 Prozent der Befragten gaben an, Sparbuch bzw. -konto als Spar- bzw. Investitionsmöglichkeit zu nutzen: 2021 waren es 78, 2022 68 Prozent. "Anders als oft kolportiert, tut sich auch auf der Ertragsseite etwas", sagte Huber: Beim "Sparefrohsparen" für Kinder gebe es derzeit vier Prozent Zinsen. Beim Kapitalsparbuch mit einer 24-monatigen Bindung seien es aktuell 3,25 Prozent. Im Schnitt würden die Oberösterreicher 330 Euro monatlich zur Seite legen (2022: 341 Euro). Männer legen mit 347 Euro um ein Drittel mehr zur Seite als Frauen (268 Euro). Rund die Hälfte der Befragten lässt Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen. 49 Prozent haben einen Bausparvertrag, 38 Prozent eine Lebensversicherung. 32 Prozent sagten, Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Fonds) als Sparform zu nutzen: 64 Prozent sehen diese als gute Ergänzung zum Sparbuch. "Breite Diversität beim Sparen ist die goldene Regel", sagte Huber: Neben Wertpapieren und Sparkonto könnte auch Gold eine Möglichkeit sein, "das ist eine sehr individuelle Sache, Beratung ist hier unumgänglich".

75 Prozent der Befragten gaben an, in erster Linie für Notfälle zu sparen: Das ist ein Plus von acht Prozentpunkten im Vergleich mit dem Vorjahr. Weitere Gründe sind Vorsorge (60 Prozent) und um sich später etwas zu leisten (55 Prozent).

"Erster Schritt zur Selbstbestimmung"



Größtes Problem beim Thema Sparen, Geld und Finanzen bleibt die Komplexität des Themas: Für 65 Prozent sind Wertpapiere schwierig zu verstehen. Nur 28 Prozent der Oberösterreich fühlen sich beim Thema Finanzen wohl (zum Vergleich: bei Gesundheit und Ernährung sind es 70 Prozent). Und nur 36 Prozent planen, sich demnächst mehr Wissen anzueignen. "Finanzielles Grundwissen ist der erste Schritt zur Selbstbestimmung", sagte Huber, Banken seien hier in der Pflicht. Mit der "Finanz dich fit-Challenge" bestehe etwa die Möglichkeit, sich spielerisch Wissen anzueignen und unter Beweis zu stellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl