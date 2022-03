Wie die Krise Anleger in den "sicheren Hafen" Gold lotst

Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung, und zwar nach oben: Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall rund 15 Prozent an Wert gewonnen. In den vergangenen Tagen zog der Kurs noch einmal kräftig an – ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und die Nervosität auf den Finanzmärkten. Der Preis für eine Feinunze liegt derzeit bei rund 2000 US-Dollar.