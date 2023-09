Wie die Inflation Sparer trotz höherer Zinsen ärmer macht

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzinssatz in nur 14 Monaten um 4,5 Prozentpunkte erhöht. Als Sparer freut man sich darüber, dass es nach vielen Jahren ultralockerer Geldpolitik wieder Erträge gibt. Inflationsbereinigt sieht die Sache aber anders aus – der Realzins ist stark negativ. Das liegt an der hohen Teuerung in Österreich. Während im Juni 2023 der durchschnittliche Nominalzins für neue Einlagen bis ein Jahr Bindung 2,8 Prozent betrug, lag die Inflation bei acht Prozent.