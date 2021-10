Und täglich grüßt das Murmeltier." Der Titel der berühmten US-Filmkomödie kann Experten und Beobachtern in den Sinn kommen, wenn sie an die bisherigen Versuche der EU denken, die Kreise der großen US-Internetkonzerne einzuengen. Zu häufig blieb es in der Vergangenheit bei Lippenbekenntnissen, zaghaften Vorstößen, sehr lange andauernden Verfahren und vergleichsweise mäßigen Strafen, die im Silicon Valley kein Knieschlottern auslösten.