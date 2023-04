Wie die EU den Markt für Arzneien neu ordnen will

Die EU-Kommission hat eines ihrer umstrittensten Vorhaben vorgestellt: die Neuordnung des Arzneimittelmarktes in Europa. Mit den Arbeiten dazu wurde bereits vor drei Jahren begonnen. Das Lobbying der Pharmaindustrie und einzelner Mitgliedsländer im Vorhinein war groß. Die für März geplante Präsentation wurde verschoben. Doch am Mittwoch war es so weit. "Es ist ein historischer Tag", verkündete Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.