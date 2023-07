Bis 2035 will die Energie AG Oberösterreich klimaneutral sein. Das betrifft sowohl die Stromerzeugung als auch den Gasvertrieb und das Gaskraftwerk in Timelkam. In der neuen Unternehmensstrategie ist daher auch der Ausstieg aus dem Gasvertrieb angedeutet. Was dort und da mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden sein soll.