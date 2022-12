Wie die Abwärme der Industrie besser nutzen?

Fernwärmerohre müssen gut isoliert sein, in ihnen fließt warmes bzw. heißes Wasser für Heizungen.

"Fernwärme ist ein ganz wesentliches Element der Energiewende, insbesondere in Gebieten mit entsprechender Bevölkerungsdichte", sagt Simon Moser vom Energieinstitut an der JKU Linz. Auch weil man Wärmequellen mit niedrigen Temperaturen verwenden kann, die zum Heizen ideal, sonst jedoch schwierig nutzbar sind. Betriebe überlegen verstärkt, wie sie die Abwärme aus industriellen Prozessen besser nutzen können. Eine Einspeisung in ein Fernwärmenetz ist eine Möglichkeit.