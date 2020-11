Corona, Trump, Terror: In der Wirtschaft waren die Lichtblicke heuer rar gesät. Wie Balsam auf die Seele der Finanzmärkte wirkte da der Wochenstart. Die Meldung der Pharmafirmen Biontech und Pfizer, dass ihr Impfstoff vor dem Durchbruch stehe und der Vertrag mit der EU-Kommission über eine Lieferung an die Mitgliedsländer in trockenen Tüchern sei, ließ die Aktienindizes und Kurse der Pharmafirmen stark steigen. Auch wenn die Euphorie gestern etwas abflachte, blieb das Niveau hoch.