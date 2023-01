Wie der Traum vom Eigenheim zum globalen Albtraum wurde

Die Bilder aus Manhattan vom 15. September 2008 gingen um die Welt. An jenem Montag verließen die Angestellten von Lehman Brothers mit Umzugkartons die Zentrale der viertgrößten Investmentbank des Landes. Lehman hatte allein im dritten Quartal 3,9 Milliarden Dollar Verlust verbucht und musste Konkurs anmelden. Was in den Tagen und Monaten darauf folgen sollte, war die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren.